Kleines Wiesental Innige Liebe zur Musik

Heute, Freitag, feiert in Ried-Raich die in Luckenwalde geborene Musikerin Ursula Fuchs ihren 95sten Geburtstag.

Kleines Wiesental-Raich (gd). Die Eltern betrieben mit 125 Angestellten in der Lutherstadt Wittenberg eine Seifen- und Parfümeriefabrik, die mit einer Reinigung und Färberei erweitert wurde. Die Familie bewohnte eine ansehnliche Jugendstil-Villa, bis der Zweite Weltkrieg alles veränderte.

Nach dem Krieg begann Ursula Lambert nach einem weiteren Schulbesuch in Baden-Baden ein Musikstudium in Berlin, das in Pilsen fortgesetzt wurde. Nachdem sich ihr Vater in Wuppertal niedergelassen und ein zweites Mal geheiratet hatte, setzte Ursula Fuchs ihr Musikstudium in Karlsruhe fort, wo sie das Abschluss-Diplom erlangte. Ihr Vater war ein weltbekannter Leichtathlet, der als „ältester Langstreckenläufer der Welt“ vom japanischen Kaiser geehrt wurde. Arthur Lambert fing erst mit 60 Jahren als Marathonläufer an. Mit 91 Jahren starb er.

Nachdem Ursula Lambert in Menzenschwand ihren Ehemann Helmut Fuchs kennengelernt und 1953 in Donaueschingen geheiratet hatte, zogen beide nach Raich-Ried, wo sie bis heute bei den Familien ihrer drei Kinder und den fünf Enkelkindern und zwei Urenkeln gemeinsam lebt. Ihr Mann war bei der Ciba-Geigy in Basel als promovierter Chemiker tätig. Er starb mit 71 Jahren.

Ursula Fuchs hat sich in ihrem Heimatdorf einen Namen als Musikpädagogin gemacht. Sie, die an den Hochschulen als Sängerin, Pianistin und Flötistin ausgebildet wurde, gab ihr Können und Wissen an die Bevölkerung, vor allem an die Jugend, weiter. 45 Jahre, von 1960 bis 2005, unterrichtete sie Gruppen zwischen 30 und 50 Personen im Alter zwischen fünf und 50 Jahren im Flötenspiel. Auftritte in Sälen, Kirchen und bei Veranstaltungen, auch bei „Jugend musiziert“, bereicherten das Kulturleben.

Nachdem ihre Sehkraft mit 83 Jahren nachließ, musste sie nach 45 Jahren mit der Musikerziehung aufhören. Zu ihren Kindern zählt auch der weit über die Region hinaus bekannte Künstler und Bildhauer Mark Roland Fuchs. Einer ihrer Enkel hatte zu ihrem 90. Geburtstag eine CD mit dem von der Oma vorgegebenen Text besprochen, auf der auch ihr Lieblingssänger ­Luciano Pavarotti mit „Nessun dorma“ aus „Turandot“ zu hören ist. Mittlerweile ist die Jubilarin zweifache Uroma.