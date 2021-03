Kleines Wiesental Josha Frey für Tempo 30 in Wieslet

Kleines Wiesental-Wieslet. Die Gesprächsteilnehmer waren sich laut Pressemitteilung einig, dass mehr Sicherheit und Lärmschutz in den Ortsdurchfahrten an der L 139 und der L 136, wie sich deutlich am Beispiel in Wieslet zeigt, dringend notwendig ist.

Aufgrund der anstehenden Verkehrsschau des Landratsamts Lörrach in diesem Jahr verschaffte sich Josha Frey vor Ort einen Überblick. Die schwierige Verkehrssituation wurde an der Kreuzung vor dem Gasthaus „Sonne“ bei der kleinen Brücke sichtbar, als der Bus von Schopfheim kommend über die Brücke zur zweiten Bushaltestelle vor der Grundschule fuhr und danach wieder zurück Richtung Tegernau fuhr: Viel Platz für weitere Verkehrsteilnehmer blieb nicht, und die Bewohner aber vor allem die Schüler, überquerten hier die Landstraßen L 139 und L 136 ohne Gehweg. „Die Straße ist durch die Kurven sehr unübersichtlich, und es wäre von großem Vorteil, wenn hier Tempo 30 so wie in allen Nebenstraßen gewährt würde“, so der Grünen-Landtagsabgeordnete.