Kleines Wiesental Mitglieder halten Verein die Treue

Sie berichtete von der letzten Generalversammlung, die im März 2019 stattfand. Im Frühjahr und Sommer 2019 waren die Belche Bure bei Wanderungen gemeinsam unterwegs, richteten Grillstände an Christi Himmelfahrt und Fronleichnam aus, pflegten beim Sommergrillen die Kontakte und richteten am Einheitsfeiertag ein „bayrisches Oktoberfest“ aus. Im November war man bei der Fasnachtseröffnung in Wies zugange, besuchte im weiteren Verlauf der Kampagne 2019 / 2020 den Cliquenball in Hausen, den Nachtumzug in Schallbach, ein Cliquentreffen im Breisgau, Umzüge in Auggen, Münstertal, Grenzach-Wyhlen, Kandern und Binzen.