Laut Polizei ist ein 21-jähriger Motorradfahrer am Sonntag, gegen 18.25 Uhr, von der L 139 abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Demnach befuhr der 21-Jährige die Landstraße von Wieslet kommend in Richtung Niedertegernau, als er etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern kam. Er stürzte und kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer Strecke von etwa 67 Metern kam er mit seinem Krad wieder auf der Fahrbahn zum Liegen. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.