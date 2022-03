Kleines Wiesental Mundarttalent mit Liebe zum Kleinen Wiesental

Kleines Wiesental-Elbenschwand (ma). Dichten und Singen, ihre Familie und ihr geliebtes Kleines Wiesental hätten ihr stets Kraft und Freude bereitet, hat Else Wittum gern gesagt. „Verse aus dem Leben“ nannte Else Wittum ihre Sammlung alemannischer Gedichte, veröffentlicht in zwei Büchlein, die sie auch beim „Lichtgang“, bei den Landfrauen, beim Schwarzwaldverein und bei Wanderungen in humorvoller Art vortrug – zusammen mit ihren launigen Liedern.

Geboren wurde Else Wittum am 30. Mai 1927 in Hohenegg. Sie ging in Ried zur Schule und hatte in der Landwirtschaft ein arbeitsreiches Leben. 1951 heiratete sie Karl Wittum und wurde Mutter von fünf Kindern, Großmutter und Urgroßmutter.