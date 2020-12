Kleines Wiesental Museumscafé schließt seine Pforten

Abgesagt wurden ein Sommernachtskonzert der Bläserjugend Tegernau mit Linda Bauer, Alicia und Lorena Sicola und einem abschließenden Feuerwerk, ein „offenes“ Wirtshaussingen mit dem Männergesangverein Vogelbach-Malsburg unter Leitung von Günther Enßle, das schon traditionelle Frühschoppenkonzert des Musikvereins Tegernau am „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September, das 4. „Schiisshüüslifescht, ein absolutes Glanzlicht „im außergewöhnlichsten Wirtshausmuseum Baden-Württembergs“ (Waldrausch Nummer 3 2020), die 15. Museumsnacht im Kleinen Wiesental und ein Gedenkkonzert an den verstorbenen Rolf Rosendahl von den Kleinwiesentälern „Zwei Wunderfitzen“.

Abgesagt wurden Exkursionen zum Elbenschwander Mahnmal, Führungen im Schleithmuseum in Wieslet, ein Gedenken an den 125. Geburtstag von Friedrich Ludwig (25. Oktober 1895 bis 22. Januar 1970) am 25. Oktober in Zusammenarbeit mit Ludwigs zweiter Heimat Berchtesgaden, 30 Jahre Hospiz Kleines Wiesental am 12. November mit Christian Büttner („Wer Angst hat vor dem Sterben, fängt nie zu leben an“), Führungen der Naturparkschule Kleines Wiesental zur „Krone“ und Laurentiuskirche unter dem Thema „Gasthaus und Kirche als Geschwister“ und zum Elbenschwander Mahnmal, zuletzt ein sonntäglicher „Krone“-Frühschoppen am 13. Dezember mit Werner Störk über das „Geheimnisvolle Gebinbach“ oberhalb von Elbenschwand gelegen.

Eigentlich ein wieder sehr ansprechendes Kulturprogramm im Wirtshausmuseum „Krone“ für 2020, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und ein Museumscafé „Krone“, das zum Jahresende die Pforten schließt. Ines Kuttler und ihr Team hatten das Museumscafé seit der Eröffnung am 5. Mai 2018 geführt. Es sollte zu einem „lebendigen Ort der Begegnung in der Gemeinde“ werden, wie es Hans Viardot, einer der Vorsitzenden des Vereins „Krone und Kultur“ (KuK), in seiner Gratulation formulierte.

Schade finden die Vereinsverantwortlichen die Schließung des Cafés. Sie danken Ines Kuttler und ihrem immer freundliches Helferteam, und allen treuen Mitgliedern, Spendern und Helfern: Leider gelte weiterhin „Cave Corona“.