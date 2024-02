Kleines Wiesental: Neues Aktivmitglied beim Musikverein Sallneck

Probenbesuch

Tamara Philipp-Bauer berichtete, dass der Probenbesuch sich etwas verschlechtert habe. Die Flügelhörner erhielten den Pokal als bestes Register. Sie erreichten einen Probebesuch von 100 Prozent. Die fleißigsten Probenbesucher wurden mit einem personalisierten Glas belohnt und alle auswärtigen Aktivmitglieder bekamen ein Weinpräsent für ihre Anreisen.

Ausblick

Friedlin machte auf ein anstehendes Konzert am 20. April, den Tanzabend am 29. Mai, das Musikfest am 1. und 2. Juni sowie den Dorfhock am 28. Juli aufmerksam. Mit einem Appell an die Öffentlichkeit, auch im nächsten Jahr die Veranstaltungen des Musikvereins zu besuchen, schloss er die Versammlung.

Auf einen Blick – Musikverein Sallneck

Vorsitzender:

Christoph Friedlin

Kontakt:

E-Mail an christophfriedlin@gmail.com