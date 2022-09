Kleines Wiesental „Noch hat sich kein Rudel gebildet“

Von Zoë Schäuble

Kleines Wiesental. Noch ist nicht bewiesen, dass tatsächlich der Wolf die Rinder und das Kalb gerissen hat (wir berichteten). „Derzeit werden genetische Proben beim Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik untersucht“, weiß Trautwein. Obwohl also in diesen drei Fällen der eindeutige Beweis noch aussteht, ändert das nichts an der Tatsache, dass die Wölfe längst in den Südschwarzwald zurückgekehrt sind. „Aktuell leben drei Wolfsrüden dauerhaft innerhalb des Fördergebiets Wolfsprävention im Schwarzwald.“ Mithilfe der sogenannten SCALP-Kriterien ( „Status and Conservation of the Alpine Lynx Population”), einer Methodik, die für Wolf und Bär weiterentwickelt wurde und europaweit für das Monitoring der großen Beutegreifer verwendet wird, werden Meldungen der Raubtiere nach deren Überprüfbarkeit eingeteilt. „Der Buchstabe C steht für Kategorie, die Ziffern eins bis drei definieren die Überprüfbarkeit der Hinweise“, erklärt Trautwein. Dem Wildtierbeauftragten liegen sowohl eindeutige Nachweise der Kategorie C1 als auch bestätigte Hinweise der Kategorie C2 vor. Im Gebiet um Neuenweg, Wieden, Todtnau und Schönau bis hin zum Feldberg und Belchen leben nachweislich männliche Individuen. Trautwein: „Noch lebt allerdings keine Wölfin innerhalb dieses Gebiets.“ Entsprechend könne auch kein Rudel entstehen – „sobald sich das aber ändert, wird die Population natürlich wachsen“, verdeutlicht Trautwein.