Kleines Wiesental Nollehünd sind gut aufgestellt

Kassenwartin Svenja Dörflinger berichtete von der Teilnahme am Sallnecker Dorfflohmarkt vor rund einem Jahr, der Erstellung und Verteilung der Fasnachtszeitungen und davon, dass die Närrinnen und Narren online einmütig dafür gestimmt hatten, in beiden Corona-Jahren die Beiträge in normaler Höhe zu entrichten. Da gleichzeitig keine Kosten wie etwa die für Busfahrten zu auswärtigen Umzügen und Bällen zu bestreiten waren, ist die finanzielle Situation der Nollehünd trotz der einzigen Einnahme Fasnachtszeitung sehr gut. Die Kassenprüfer Simon Schmidt und Alexander Brugger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Wahlen

Alt-Bürgermeister Gerhard Wagner hatte mit Entlastung und Neuwahlen keinerlei Mühe. Einstimmig erfolgte die Entlastung und ebenso einstimmig wurde die gesamte Vorstandschaft für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Soll heißen, Rainer Brutschin bleibt Cliquenchef und Vorsitzender, sein Stellvertreter Dominik Mäder, Schriftführerin Tamara Philipp-Bauer, Kassenwartin Svenja Dörflinger und Beisitzer Nicole Brutschin, Christiane Senn, Christian Fiabane und Alexander Brugger. Die Kasse prüfen werden Marco Fiabane und Simon Schmidt.

Ausblick

Cliquenchef Rainer Brutschin sprach davon, dass aktuell davon auszugehen sei, dass in der Region wieder fast normal Fasnacht stattfinden könne. Man habe sich schon für diverse Veranstaltungen in Hallen und vor allem im Freien, etwa Umzüge in Binzen, Maulburg, Kandern und Hauingen angemeldet und werde in Tegernau wieder einen Narrenbaum stellen. Mit einer Mitgliederzahl von aktuell 60 aktiven Nollehünd und -hündinnen sowie fünf „Welpen“ im Aufnahmeprüfungsjahr und 20 Kindern sei man sehr gut aufgestellt, so Brutschin. Abschließend gaben sich die Nollehünd ein Motto für die Auswärtsfahrten in der Kampagne 2023: „Wenn de Bus chunnt, stön mir uff de Matte – un dies Johr jede mit Krawatte“.

Nollehünd Tegernau-Sall-

neck 1996

Kontakt: Tel. 0173/663 4229, E-Mail: webmaster@nollehuend.de

Vorsitzender: Rainer Brutschin

Aktiv-Mitglieder: 60 Erwachsene, 20 Kinder