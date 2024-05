Klimaschutz

Zunächst stellte Dammann das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ des Kreises in den Fokus. In zwölf Handlungsfeldern habe der Landkreis in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden 46 Maßnahmen festgelegt, die nun gemeinsam abgearbeitet werden müssen, um das vorgegebene Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 erreichen zu können. Jährlich müssten 100 000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Die Landrätin wies allerdings darauf hin, dass selbst wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden, noch immer 500 000 Tonnen CO₂ zur Klimaneutralität fehlen; „jetzt müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir das noch schaffen können“, so Dammann.