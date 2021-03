Kleines Wiesental Schnelltests für die Helfer – vor und nach der Wahl

In Hausen sind 1625 Wahlberechtigte gelistet, etwa ein Drittel davon hat nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer Briefwahl beantragt. So wurden (Stand: gestern) 559 Briefwahlanträge verzeichnet, bei der Wahl 2016 gab es insgesamt 230 Briefwähler. In Hausen gibt es zwei Wahlbezirke, einen für den Urnengang in der Turn- und Festhalle und einen für die Briefwahl.

Die Corona-Schutzvorkehrungen sind beachtlich. In der Halle gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Festgelegt wurde auch, dass die Wähler nur einzeln eintreten dürfen; maximal sechs Wähler werden zugelassen, drei in den Wahlkabinen und drei auf den Warteplätzen. Maske, Einhaltung der Abstände und Handdesinfektion sind Pflicht. In den Wahlkabinen würden die Schreibunterlagen ständig desinfiziert, wie Andrea Kiefer mitteilt. Die Wähler erhalten einen Stift, den sie behalten dürfen.

Insgesamt 20 Wahlhelfer sorgen für den reibungslosen Ablauf. Im Wahllokal werden immer vier Helfer in Schichten zu zweieinhalb Stunden im Einsatz sein, am Abend erscheinen die restlichen Helfer zur Ergebnisermittlung. Wahlhelfer sind Gemeindebedienstete und Gemeinderäte. Für die Wahlhelfer besteht am Samstag die Möglichkeit, sich einem Schnelltest zu unterziehen. Wie Andrea Kiefer mitteilt, erhalten die Wahlhelfer darüber hinaus das Angebot, sich Mitte nächster Woche ebenfalls einem Schnelltest zu unterziehen. Es gelte, größtmöglichen Schutz und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Auch in Hasel ist man auf die Wahl entsprechend der Corona-Vorschriften vorbereitet, wie Hauptamtsleiter Horst Weiß informiert. Es gibt einen Wahl- und einen Briefwahlbezirk. In Hasel werden 863 Wahlberechtigte gezählt. Davon haben 221 die Briefwahl beantragt (Stand: gestern).

Extra-Personal, Spuckschutz, Hygiene- und Abstandsregeln werden am Wahltag eingehalten, so wie es die Corona-Verordnung vorschreibt.

Vor fünf Jahren wurde bei der Landtagswahl im Kleinen Wiesental folgendermaßen abgestimmt: Grüne 32,8 Prozent, CDU 30,2 Prozent, SPD 15,1 Prozent, AfD neun Prozent, FDP 8,9 Prozent, Die Linke 1,6 Prozent, Sonstige 2,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,8 Prozent.

In Hausen wurde 2016 bei der Landtagswahl folgendermaßen gewählt: Grüne 32,1 Prozent, CDU 24,4 Prozent, SPD 10,4 Prozent, AfD 14,9 Prozent, FDP 6,8 Prozent, Die Linke 2,5 Prozent, Sonstige 8,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,1 Prozent.

In Hasel lautete das Landtagswahlergebnis 2016 folgendermaßen: Grüne 21,9 Prozent, CDU 45,2 Prozent, SPD 10,2 Prozent, AfD 9,3 Prozent, FDP 8,3 Prozent, Die Linke 1,2 Prozent, Sonstige 3,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent.