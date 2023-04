Kleines Wiesental Solarpaneelen am Rathaus

Den Bauanträgen wurde zugestimmt. In Oberbürchau will ein Bauherr einen Balkon aus Holz an sein Haus bauen. Am Straßenrand zwischen Wieslet und Eichholz will ein Telekommunikationsunternehmen auf einem privaten Grundstück einen Mobilfunkmasten mit Systemtechnik aufbauen. Die Stromzuleitung zum Masten soll in die Straße verlegt werden. Keine Einwände gab es gegen die Errichtung einer Betriebsleiterwohnung auf einer bestehenden Garage in Neuenweg.