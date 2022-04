Kleines Wiesental Soziale Projekte wurden unterstützt

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende blickte Schriftführerin Heidi Würger auf die letzten zwei Jahre zurück. Natürlich spielte die Corona-Epidemie hierbei eine große Rolle; so mussten 2020 und 2021 die meisten geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Die letzte Generalversammlung – zusammen mit der Weihnachtsfeier - fand am 9. Dezember 2019 statt. Ein Kaffeekränzchen im Schulhaus Langensee sowie eine Wanderung zum Nonnenmattweiher waren dann die einzigen Veranstaltungen, die 2021 stattfinden konnten. Der Landfrauenverein Kleines Wiesental hat derzeit 180 Mitglieder. Trotz eines Minusbetrages in den letzten beiden Jahren konnte Kassiererin Daisy Ruch einen soliden Kassenstand aufweisen. In den Pandemiejahren hatte der Verein auf die Zahlung des jährlichen Beitrages verzichtet. Trotzdem konnte der Verein noch für das Projekt „Im Tal leben – im Tal bleiben“, an die Sozialstation, und an die Kinderkrebshilfe jeweils 500 Euro überweisen. Der Kassenprüfungsbericht musste schriftlich erfolgen, da beide Kassenprüferinnen erkrankt waren.

Für den verhinderten Bürgermeister überbrachte der Tegernauer Ortsvorsteher Ernst Kallfaß die besten Grüße der Gemeinde. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Kallfaß leitete dann auch die Neuwahlen, die in Rekordzeit über die Bühne gingen.