Kleines Wiesental Tanz-Festival kehrt nach Hause zurück

Von Grenzen und Freiheit

Uraufgeführt wird an dem Abend die neue, elfte „In-Zeit-Sprung“-Produktion, die auch einen katalanischen Titel trägt, der übersetzt so viel heißt wie: „Alles was wir sind.“ Elf Frauen stellen unter Leitung von Pilar Buira Ferre diese Choreografie vor, die einen „zeitlosen Parcours“ über die Erlebnisse des Lebens, die Grenzen, die Freiheit und ein Bild des Menschen zwischen Zerrissenheit und Leichtigkeit darstellt. Das Tanztheater wird mit eingespielter Musik und selbst erstellten, kuriosen und speziellen Requisiten aufgeführt und am Sonntagmittag wiederholt.

Feminismus als Thema

Tänzer aus Barcelona sind am zweiten Abend zu erleben. In dem starken Solo „Soy madera“ („Ich bin Holz“) der Tänzerin Sabrina Gargano von der Elelei Dance Theatre Company geht es um das Thema Feminismus, um die Frauen in der Welt, die unter Unterdrückung leiden, und um die Wut, Kraft und Energie, die sich in einem Ritual mit dem Holz ausdrückt.

Die Compagnie von Marc Fernandez zeigt am selben Abend eine Duo-Choreografie, die von zwei Männern getanzt wird und eine Konfrontation zwischen Härte und Zerbrechlichkeit symbolisiert.

Suche nach der Heimat

Ebenfalls am Samstag wird Pilar Buira Ferres Ensemble „Vis à vie“ eine 20-minütige Version von „Cityoen“ aufführen, die schon mehrfach in der Region gezeigt wurde und in der es um Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat geht.

Zum Abschluss am Sonntag gibt es eine Matinee mit der Compagnia Moveo aus Barcelona, einer Gruppe von sechs Tänzerinnen und Tänzern, die eine körperbetonte, energievolle, auch akrobatische Performance versprechen. So kehrt also drei Tage lang der zeitgenössische Tanz nach Schwand zurück.

Tanzfestival im Rosenhof Schwand, Fr, 21. Juli, und Sa, 22. Juli, 20 Uhr, So, 23. Juli, 11.30 Uhr. Karten an der Abendkasse.