Kleines Wiesental-Tegernau: Schule empfängt neue Rektorin

Zwei Jahre lang war die Stelle der Schulleitung vakant, wie Rudolf Schick vom staatlichen Schulamt Lörrach berichtete. Die kommissarische Leitung hatte Regina Jandtke übernommen und die Schule „hervorragend geführt“, lobte Schick. Dafür sprach er Jandtke und ihren Kolleginnen seinen Dank aus.

Lebensweg vorgestellt

Da Kistner eine „Reingschneite“ sei, also eine Zugezogene, stellte Schick in seiner launigen Rede auch ihren Lebensweg vor. Geboren in Freiburg, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Kirchzarten, studierte Kistner nach ihrem Abitur Lehramt mit Mathematik, Musik und Anfangsunterricht in Freiburg.