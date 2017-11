Kleines Wiesental Überholer streift den Schulbus

13:00 Brexit-Verhandlungen: EU setzt Briten Zwei-Wochen-Frist

Brüssel - Die EU setzt Großbritannien eine Frist von zwei Wochen, um Zugeständnisse in den Brexit-Verhandlungen zu machen. Wenn es innerhalb von 14 Tagen keine Grundsatzeinigung über die Rahmenbedingungen für den Austritt gebe, werde man im Dezember nicht wie geplant mit den Gesprächen über die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien beginnen können, machte EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach der sechsten Verhandlungsrunde deutlich.

12:47 "Bösartige Manöver": Scheuer weist Blockadevorwürfe zurück

Berlin - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, die CSU blockiere die Jamaika-Gespräche. "Wer sagt, die CSU blockiert jetzt da, der ist bösartig", sagte Scheuer am Rande der Gespräche. Wenn Dinge vorgeschlagen würden, die falsch seien und inhaltliche Fehler nach sich ziehen würden, könne man nicht zustimmen. "Blödsinn bleibt Blödsinn, und dem kann man als CSU nicht zustimmen." Der Vorwurf der Blockadehaltung sei ein taktisches Manöver, um von eigenen internen Streitigkeiten abzulenken, sagte Scheuer in Richtung Grüne.

12:46 Bahn-Vorstand wieder komplett

12:42 Sexuelle Belästigung: Sonderermittler nach Hollywood

Los Angeles - Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will zur Aufklärung möglicher Fälle von sexueller Belästigung und Missbrauch ein Sonderermittlerteam einsetzen. Die Einheit werde als Konsequenz der vielen Belästigungsvorwürfe in der US-Filmbranche gegründet, teilte Bezirksstaatsanwältin Jackie Lacey mit. Ziel sei eine vollständige juristische und faktische Aufarbeitung. "Ich habe ein Ermittlerteam aus Staatsanwälten beauftragt, die auf Sexualverbrechen spezialisiert sind", sagte Lacey.