Kleines Wiesental Verbote kommen nicht gut an

Besonders in den direkt an den Nonnenmattweiher angrenzenden Gemeinden kommt der Bericht überhaupt nicht gut an, zumal jetzt Verbote und Sperrungen im Raum stehen. So berichtet Ortsvorsteherin Katharina Matzken aus Bürchau von einem „Aufschrei in der Bevölkerung“. Es bestehe dort „die große Sorge, dass ein traditionelles Naherholungsgebiet den Menschen weggenommen werden soll“. Die „harte Keule“ werde von den Menschen vor Ort in keiner Weise mitgetragen. Gerade in Corona-Zeiten habe sich die Naherholungsfunktion des Nonnenmattweihers bewährt, so Matzken.