Kleines Wiesental Waldbrand der spektakulärste Einsatz

Schriftführer Jochen Senn berichtete, dass aufgrund der Pandemie wenige Aktivitäten stattgefunden haben. Er berichtete vom Scheibenfeuer 2020, das noch ohne große Einschränkungen stattfand. Ebenso berichtete Senn, dass trotz Pandemie der Maibaum 2021 gestellt wurde, aber ohne gemütliches Beisammensein mit den Dorfbewohnern.

Anschließend berichtete Kassenwart Karl-Heinz Güdemann über den Stand der Kameradschaftskasse.

Eine einwandfreie Kassenführung konnten die Prüfer Michael Kentrat und Jens Schultheiß bestätigen, sie leiteten zur Entlastung des Kommandos über.

Jugendgruppenleiter Björn Steinebrunner berichtete, dass die Tätigkeiten und Übungen der Jugendgruppe wegen der Pandemie nicht stattgefunden haben. Erst im November 2021 durfte die Jugendgruppe wieder anfangen zu proben. Er hofft für die Gruppe, dass im Jahr 2022 mehr Proben stattfinden können.

Die vom stellvertretenden Gesamtkommandanten Jochen Schwald geführten Wahlen erbrachten folgendes: Kassenwart Karl-Heinz Güdemann wurde nach 20 Jahren Amtstätigkeit von Maximilian Bauer abgelöst. Der Posten des Gesamtausschussmitglieds wurde von Thorsten Tinschert neu besetzt. Zuletzt wurde nach zwölf Jahren Amtstätigkeit als Schriftführer Jochen Senn von Lena Havemann abgelöst.

Matthias Ruf bedankte sich mit Präsenten bei Karl-Heinz Güdemann und Jochen Senn für die langjährige Amtstätigkeit.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ bedankte sich Jochen Senn für die Kameradschaft und Bereitschaft der Wieser Feuerwehr. Ortsvorsteher Rolf Vollmer lobte ebenso die Arbeit der Feuerwehr und kündigte die bevorstehenden Änderungen in der Gemeinde und im Budget der Feuerwehren an. Jochen Schwald ließ wissen, dass die Wehr an ihrer derzeitigen Situation arbeite und bat die Altersabteilung um eine Besprechung der Lage.

Matthias Ruf bedankte sich in seinen Schlussworten bei der Mannschaft für die gute Kameradschaft in der Abteilung und für den Einsatz in den vergangenen zwei Jahren – trotz der Pandemie.