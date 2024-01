Kleines Wiesental: Wasserpreise geändert

Zuviel gezahlt

Rechnerin Christine Dreher führte aus, dass es in den Jahren 2019 und 2020 eine „Kostenüberdeckung“ in Höhe von insgesamt 264 000 Euro beim Abwasser gab. Das heißt, die Bürger haben zuviel bezahlt und das Geld muss jetzt in Form von niedrigeren Gebühren zurück gegeben werden.

Folge: „Nach der Kalkulation ergibt sich eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 2,54 Euro je Kubikmeter“, so Dreher. „Bisher war diese mit 2,89 Euro je Kubikmeter festgesetzt. Sie vermindert sich also um 35 Cent.“ Nach den vorliegenden Kalkulationen für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung hätte sich die Gesamtgebühr verringert. Für die Wasserversorgung ergibt sich eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 3,02 Euro netto, führte die Rechnerin aus.