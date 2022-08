Kleines Wiesental Wasserverbrauch stark gesunken

Der Energiebericht listet die Verbräuche kommunaler Einrichtungen auf. Aus ihm ist zum Beispiel ersichtlich, dass im Feuerwehrhaus in Wieslet der Zielwert beim Wärmeverbrauch weit überschritten wurde, was laut van den Adel an der defekten Heizung lag. Das Gebäude wurde auch mit Strom geheizt.

Im Alten Rathaus in Ried wurde sogar der Grenzwert (etwa 90 000 kWh) beim Wärmeverbrauch erreicht. Grund für diesen hohen Verbrauch sei, so die Energieberaterin, dass die im Gebäude untergebrachten Obdachlosen mit den Ressourcen nicht so haushalten, wie angemessen wäre. Hier müsse man öfter mal die Heizung runterdrehen.