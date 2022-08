Kleines Wiesental Wenn die Quelle trocken fällt

Von Zoë Schäuble

Kleines Wiesental-Neuenweg. Eine Kuh auf einer Allmendweide am Belchen trinkt pro Tag bis zu 100 Liter Wasser, weiß Erwin Eiche, Vorsitzender der Weidegemeinschaft Neuenweg. „Mit dem Voranschreiten des Klimawandels fällt an exponierten Stellen im Biosphärengebiet immer weniger Regen“, erklärt Florian Brossette, Leiter des Fachbereichs Landnutzung im Biosphärengebiet. Wie also kommt das Vieh auf den Hochweiden am Belchen und speziell oberhalb von Neuenweg an das so wichtige Trinkwasser, wenn die natürlichen Quellen sukzessive versiegen und Bäche trocken fallen? Immerhin benötigt eine Milchkuh zwischen vier und fünf Litern Wasser für die Erzeugung von jedem Kilogramm Milch. Christoph Huber, stellvertretender Biosphären-Geschäftsführer, macht deutlich, dass eine Entnahme von Wasser aus dem öffenlichen Netz in manchen Bereichen unumgänglich ist: „Das muss dann allerdings aufwendig auf die Weiden transportiert werden.“ Mobile Tränken können eine Alternative sein, eine solche steht beispielsweise am Heideckfelsen oberhalb von Neuenweg. Allerdings dauert die Befüllung des 3000-Liter-Tanks lange, und der Transport auf die Hochweiden sei kompliziert.