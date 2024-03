Kleines Wiesental: Zukunftsprojekt nimmt erste Hürde

Das geplante Hotel

Weiter heißt es im Projektantrag: „Der geplante Neubau mit insgesamt vier Geschossen plus teilweise in Erscheinung tretendes Sockelgeschoss erhält ein zeitgemäßes, extensiv begrüntes Flachdach.“ Damit korrespondiere das geplante Gebäude in der Höhe mit dem Bestandsgebäude.

Im Erdgeschoss entstehen neben dem Empfangsbereich mit Rezeption und Lobbylounge ein Wellnessbereich mit Schwimmbecken. In den drei Obergeschossen sind derzeit 24 großzügige Suiten geplant, welche jeweils mit eigenem Bad und Balkon ausgestattet sind. Die erforderlichen Stellplätze werden in einer Sockelgarage und in Form von offenen Stellplätzen südlich des Gebäudekomplexes nachgewiesen.

Insgesamt entstehe an dem projektierten Standort ein in sich schlüssiges und nachhaltiges Gesamtkonzept, welches den Fortbestand der „Sennhütte“ in Zukunft sichere und ein attraktives Angebot für den Tourismus in der Ferienregion Südschwarzwald biete, argumentieren die Planer. Die Umweltprüfung habe bereits ergeben, dass es keine Flora oder Fauna gebe, die das Projekt verhindere, so Schill.

Die Ratsentscheidung

Als einziger Gemeinderat meldet sich Matthias Leisinger zu Wort. Er stehe hinter dem Projekt, aber das Flachdach gefalle ihm nicht. Der Planer sagt, dass er mit der Architektur leben könne. Aktuell gehe es aber noch gar nicht um Detailfragen.

Letztlich werden sowohl die Änderung des Flächennutzungsplans als auch der Aufstellungsbeschluss mehrheitlich bei einer Enthaltung vom Gemeinderat bewilligt. Er habe sich von den Bedenken beeinflussen lassen, begründet Alexander Ziegler aus Elbenschwand seine Enthaltung.