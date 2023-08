Kleines Wiesental-Wies Sammelplatz für Müll soll erhalten bleiben

Vollmer erläutert, dass der Ortschaftsrat daher seine Zustimmung zur Umstellung auf Gefäßabfuhr an eine Bedingung knüpfte: „Es muss in jedem Ortsteil mindestens noch ein Sammelplatz aufrecht erhalten werden.“

Nicht zumutbar

Er erklärt, dass der Erhalt eines Sammelplatzes für einige Bürger unabdingbar ist: „Es ist nicht zumutbar, dass man die Tonne einen Kilometer dort hinbugsiert, wo das Müllfahrzeug hinfahren kann.“ Es werde einzelne Häuser geben, die auch weiterhin mit Müllsäcken arbeiten müssen – und diese müssten schließlich auch eine Möglichkeit haben, die Säcke zu entsorgen. Derzeit gibt es laut Vollmer sechs bis sieben Sammelstellen in Wies.

Gelbe Säcke als Ärgernis

Der Ortsvorsteher betont aber, dass er auch Vorteile in der Umstellung auf Abfuhr mittels Tonne sieht und sagt: „Wo es immer möglich ist, wollen wir Behälterabfuhr haben.“ Im Dorf sind gerade die Gelben Säcke an den Sammelplätzen ein „großes Ärgernis“.

So sind am Abfuhrtag bis zu 150 Säcke an den Sammelplätzen, die bei Wind teils auf die Straße geweht oder von Tieren aufgerissen werden. Dies führt zu einer „Riesenschweinerei“ auf der Straße und den Sammelplätzen, so Vollmer. Um anschließend aufzuräumen, müsse man stets viel Zeit aufwenden.

Ordnung in Sallneck

„Das erübrigt sich dann natürlich“, sagt der Ortsvorsteher. In Sallneck, wo die Umstellung bereits erfolgt ist, sei seither „Ordnung“. Für die, dann wenigeren, Gelben Säcke könnten an den Sammelplätzen große Tonnen aufgestellt – und so ein Wegwehen verhindert werden.