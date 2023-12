Kleines Wiesental-Wieslet: Brücke ist wieder offen

Anhaltender Regen und eng getaktete Bauarbeiten

„Trotz langanhaltender Regenphase und eng getakteten Bauarbeiten konnten wir den Zeitplan einhalten und schaffen somit eine Punktlandung in unserem Sanierungsplan“, freut sich Ulf Janßen vom Straßenbaureferat des RP in Bad Säckingen. Seit Ende September war die Landesstraße aufgrund der Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde über Schopfheim, Steinen und Weitenau umgeleitet.

Brücke in Elbenschwand bleibt noch gesperrt

Indes werden die Bauarbeiten an der Brücke über die Kleine Wiese an der L 139 in Elbenschwand noch einige Tage in Anspruch nehmen. Dort wird die Straße voraussichtlich Ende kommender Woche für den Verkehr freigegeben.