Kleines Wiesental-Wieslet: Metalldiebe werden entdeckt und türmen

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstag gegen 10.30 Uhr versucht, Buntmetall von einem Schrotthandel in der Angorastraße zu entwenden. Während der Tat wurden die beiden von einem Zeugen überrascht und angesprochen. Daraufhin flüchteten sie mit einem grünen Jaguar mit finnischen Kennzeichen in die Sackgasse der Angorastraße. Der Zeuge versuchte, mit seinem Auto und einem Anhänger die Sackgasse zu blockieren. Die Täter zwängten sich mit ihrem Auto durch eine Lücke und beschädigten dabei ihr eigenes Auto sowie den Anhänger und das Auto des Zeugen. Der grüne Jaguar wurde gegen 12 Uhr in Schopfheim- Enkenstein aufgefunden.