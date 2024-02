Dringend müsste der Turm renoviert werden, da bei Sturm Dachziegel runterfallen. Diese könnten auch Menschen oder Autos treffen. Dies sei bereits weitergegeben worden. Trotzdem werde immer noch vom Land aus gewartet, hieß es.

Über die sechs Kindergärten, die zur Kirchengemeinde gehören, informierte Susanne Bauer vom Verrechnungs- und Serviceamt des evangelischen Kirchenbezirks. Die Kitas sollen „einrichtungsübergreifende Leitungen bekommen“. Die drei Kitas in Steinen (in Weitenau, Schlächtenhaus und Endenburg) haben sie schon. In Wieslet, Wies und Neuenweg sei eine gemeinsame Leitung in Planung. Das heißt, dass die jeweiligen Kindergärten dann die gleichen Schließtage haben und es einen Ansprechpartner für alle Gebäude gibt.