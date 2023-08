Klimaschutz in Steinen Arbeitsgruppe in der Findungsphase

Sorge wegen Brücke

Diskutiert wurde in der Runde aber auch das Thema Mobilität, durchaus mit Bezug auf lokale Gegebenheiten. Thema war etwa die Wiesenbrücke, auf der Tempo 50 gilt, was einigen angesichts der Linksabbiegespur für Radler als zu schnell und zu unsicher erscheint. Auch im Gemeinderat wurde schon darüber debattiert. In der Arbeitsgruppe denkt man derweil an einen Steg für Radler und Fußgänger, um die Situation zu entschärfen. Bewusst ist man sich dabei aber auch, dass dennoch zumindest in eine Richtung der Verkehr auf der Landesstraße 138 gequert werden muss. Weitere Themen waren die E-Mobilität, der Radschnellweg und der zweigleisige Ausbau der Wiesentalbahn.