Klimawandel: Der Wald in Grenzach-Wyhlen leidet

Jenseits der Sicherungs- und Fällarbeiten infolge des Klimawandels muss Dischinger aber auch schauen, dass der Gemeindewald ganz regulär bewirtschaftet wird. Dazu will der Revierförster im kommenden Jahr rund 1070 Festmeter Holz einschlagen lassen.

Klosterhau und „Alte Rütti“

Die zwei Hieb-Schwerpunkte liegen im Bereich „Alte Rütti“ (östlich des Neufelds) sowie am Klosterhau im Bereich östlich der Rührbergstrecke. Sollte die Witterung zu schlecht beziehungsweise zu nass sein, will Dischinger anstatt in der „Alten Rütti“ einen Hieb am Oberberg in gleicher Größenordnung vornehmen.

Summa summarum dürfte die Waldbewirtschaftung im kommenden Jahr eine schwarze Null zum Ergebnis haben. Laut Dischinger stehen Ausgaben von 120 000 Euro Einnahmen in ungefähr derselben Höhe gegenüber. Grenzach-Wyhlen macht damit nächstes Jahr wenigstens kein Minus mit dem eigenen Wald, wie dies in mancher Nachbargemeinde der Fall sein wird, sofern die entsprechenden Kalkulationen aufgehen.