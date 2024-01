Kommunalpolitik Schopfheim: Grüne verweisen auf ihre Erfolge

Umfassender Rückblick

In einem umfassenden Rückblick skizzierte Fraktionsvorsitzender Ernes Barnet anhand des Wahlprogramms und der von 2019 bis heute gestellten Anträge und Pressemitteilungen das seines Erachtens große Engagement für die Bevölkerung. Als Beispiele nannte er die Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Ärzteversorgung auf Anregung der Grünen. Ebenfalls bereits 2019 habe man das Hin und Her bei den Uehlinhäusern thematisiert – das bis heute bekanntlich keinen endgültigen Abschluss gefunden hat, wie ein Blick auf die Bauruine an der Ecke Scheffel-/Hauptstraße zeigt.

Kommunale Erfolge

Als großen Erfolg nannte der Fraktionsvorsitzende laut Mitteilung den Erhalt des Technikgebäudes auf dem FES-Campus, dessen „sinnfreier Abriss“ niemandem zu vermitteln gewesen wäre und das heute dringender denn je für die Gemeinschaftsschule vonnöten sei. Hier sei er der CDU dankbar, dass sie über ihren Schatten springen konnte und den Antrag unterstützte, so Barnet. Als erfreulich hob Barnet hervor, dass bei Anträgen auch die Kooperation mit anderen Fraktionen möglich sei, etwa mit der SPD in Sachen Verkehrsberuhigung oder mit der CDU zu Verpackungssteuer und Bremtbebauung. Gemeinsam mit allen im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen wurden die Tempo 30-Initiative und die Resolution zur Lärm- und Verkehrssicherheit für die Teilorte angegangen, was wenigstens für Enkenstein erfolgreich war, bilanzierte Barnet. Position bezogen habe man auch zu Themen wie Krankenhaus, Kinderbetreuung oder Klimaschutz.