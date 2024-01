Kommunalwahl: Grüne Liste hat 16 Kandidaten

Mit der Erstellung der Wahlvorschläge für die Kommunal- und Kreistagswahlen am 9. Juni haben Bündnis 90/Die Grünen am Montagabend das „Kandidatenkarussell“ in der Doppelgemeinde eröffnet. Die Liste ist aber noch nicht voll. 22 Plätze wären zu vergeben, doch es gibt nur 16 Kandidaten, die bisher rechtsgültig ihre Kandidatur bekundet haben.