Kommunalwahl in Schönau: Zwölf Kandidaten für die Freien Wähler

Isaac Hailperin hat seine Frau in Berlin kennengelernt, ehe er mit ihr in seine Heimat zog. Er arbeitet als IT-Berater in Basel und hat besagte BI initiiert. Ihm ist der kommunale Klimaschutz wichtig, weil es in Schönau nicht zu heiß werden dürfe und es genug Wasser geben müsse. Er will auch an der Weiterentwicklung der Innenstadt mitwirken.