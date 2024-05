„Wir machen alles in Eigenregie“, sagt Matthias Dirrigl von der SPD. Auf den Plakaten der Genossen sind einer Entscheidung des baden-württembergischen Landesverbands zufolge die Kandidaten für die kommunalen Gremien in großen Porträtaufnahmen abgedruckt. „Ich finde das gut, man sieht, mit wem man zu tun hat“, sagt Dirrigl. Mindestens 100 Plakate haben Mitglieder des Ortsvereins in Zweier- und Dreierteams aufgehängt, und die Flyer eigenhändig verteilt. Auch diese seien beim Landesverband zu vergünstigten Konditionen gesetzt und gedruckt worden, informiert Dirrigl. Für den Kommunalwahlkampf werde bei der SPD Geld zurückgelegt, sagt Dirrigl. Dieses Mal habe man auf eine gut gefüllt Kasse zurückgreifen können.

Auf unsere Anfrage an die AfD antwortet die Weiler Gemeinderatskandidatin Edith Tucci, die zwar selbst nicht Mitglied der Partei ist, aber beim Aufhängen des rund eines Dutzends Wahlplakate mitgeholfen hat. Und nach wie vor mithilft, wie sie betont, denn die AfD-Plakate würden immer wieder abgerissen und kaputtgemacht und würden dann ersetzt. Das die Parteiwerbung eventuell nicht so gut ankommt, haben sich die Aufhänger schon gedacht, und ihre Plakate daher, bewaffnet mit Zange und Kabelbinder, so hoch wie möglich angebracht. Hinzu kommen Bauzäune mit Betonfüßen, die an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt sind, und auf denen jeweils mehrere Plakate Platz haben. Über die Finanzierung kann Tucci nichts Näheres sagen.