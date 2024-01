Kommunalwahl: SPD kommt mit voller Liste

Kreistagsliste noch offen

Wer für die SPD für den Kreistag kandidiert, steht derweil noch nicht fest. Eine entsprechende Kreistagsliste soll erst am 6. März gemeinsam mit der SPD aus Inzlingen aufgestellt und beschlossen werden. Die Nominierungskonferenz in Grenzach-Wyhlen beschränkte sich somit lediglich auf die Gemeinderatswahlen.

Heinz Intveen tritt ab

Dabei kündigte Heinz Intveen an, nicht noch einmal antreten zu wollen. Dies kam nicht unerwartet, denn der inzwischen 81-Jährige hatte in den vergangenen Jahren immer wieder durchblicken lassen, dass die aktuelle Legislaturperiode wirklich seine letzte sein werde. Intveen ist eines der dienstältesten Gemeinderatsmitglieder in Deutschland. Seit dem 29. November 1971 hat er in der Gemeinde ein politisches Mandat inne – damals noch als Ratsmitglied in Grenzach und seit der Fusion im Gremium der Doppelgemeinde. Alle übrigen im derzeitigen Gemeinderat vertretenen Mitglieder – Marianne Müller, Leon Intveen und Katja Schäfer – wollen ihre Sitze verteidigen. Zudem führen sie die SPD-Liste an.