Voller Vorfreude proben derzeit die Aktiven des Gesangvereins Tumringen für das Konzert am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr, in der Tumringer Halle. „Es wird sehr heiter und schwungvoll, schließlich werden bekannte Melodien aus der Film- und Musicalwelt dargeboten“, schreibt der Chor in einer Medienmitteilung. Er wird unterstützt von Solisten und einer Band. Die musikalische Leitung hat Musikprofessorin Ibolya Barla, „die es versteht, den Tumringer Gesangverein bestens zu präsentieren und damit das Publikum gut zu unterhalten“, heißt es. Vor und nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit, Getränke und kleine Snacks zu konsumieren. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf unter Tel. 07621/130022 oder gvt-karten@online.de, weitere Informationen auch online unter www.gesangverein-tumringen.de