Konzert in Fahrnau: Sogar die Stufen dienen als Sitzplatz

Wiederum dargeboten von erstklassigen Musikern – nur manch Festtagssakko hatte sich auf wundersame Weise eine kleinere Passform zugelegt, so tat es jedenfalls Michael Schmidt kund. Ihm zur Seite sangen und spielten Florian Lüttner und Josh Bauer. Gewinnen ließen sich für den Auftritt die Bläser Jürgen Trefzer und Benjamin Brenzinger an der Trompete, Tobias Hoyer an der Posaune sowie Tubist Jürgen Brändle. Nicht zu vergessen, der Mann am Flügel: Lukas Strittmatter.

Pianist übernimmt Auftakt

Dem Pianisten oblag der Auftakt und sein melodiöser Song, dem weitere folgten, checkte direkt in den Gehörgängen ein. Cohens „Hallelujah“ schloss sich an, ein aussagekräftiges Friedenslied, das von Schmidts Stimme lebte. „Hilf mir“, sang einst Reinhard Mey, es geht um Trauer und Zuversicht, in der Agathe auf dreistimmige Art vorgetragen. Hier wie im weiteren Verlauf fiel die virtuose Gitarrenkunst Bauers auf.