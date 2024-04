Erinnerungen an Crosby, Stills & Nash sollen wach werden, wenn Walti Huber und Jetsam.5 in der Johanneskirche Minseln auftreten. Das Konzert findet am Samstag, 13. April, ab 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Zu hören gibt es eingängige Songs und Melodien, teils Coverversionen, zumeist aber eigene Lieder. Drei Sängerinnen begleiten die Folk- und Popsongs. Es brillieren hier Moni Huber, Céline Huber und Christine Stolzenburg. Perkussionist Stefan Schneider und Pianist Samy Rüsch begleiten die traditionellen Songs und runden das Klangbild ab. George Ricci ist ein Routinier an den Klarinetten. Céline Huber ist 2012 überregional bekannt geworden durch ihre Teilnahme an der Endausscheidung bei „Unser Star für Baku“.