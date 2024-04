Kraftwerk Wyhlen: Startschuss für neue Heizzentrale

„Energie-Campus“ entsteht

Doch die Heizzentrale bleibt nicht das einzig neue Projekt am Standort Wyhlen. Wie zu hören war, steht im Sommer der Spatenstich für die zweite „Power-to-Gas“-Anlage an. Im Herbst will der Energieversorger den Bau der neuen Zufahrt von der Gewerbestraße aus aufs Werksgelände angehen. In Wyhlen soll so sukzessive ein „Energie-Campus“ entstehen.