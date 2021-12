Ein Erfolg war die Spendensammelaktion von „Leser helfen Not leidenden Menschen“ beim Café Pape in Lörrach, Am Alten Markt. Inhaber Tim Heuser und Janine Huber haben zu der Aktion wieder 150 Grättimänner gestiftet, die beim Erwerb eines Spendenloses an die erfreuten Spendern geschenkt wurden. Wie im vergangenen Jahr war r das erfolgreiche Dreigespann Monika Grimmer, Monica Rexrodt und Klaus Breitenfeld mit viel Enthusiasmus und guter Laune dabei und sammelte in drei Stunden einen Betrag von fast 800 Euro, den Tim Heuser dann auch noch aufrundete. Noch bis Donnerstagvormittag können Spendenlose erworben und auf die bekannten Spendenkonten eingezahlt werden, damit diese dann auch noch in der Lostrommel landen. Das Foto zeigt (v. l.) Monika Grimmer, Klaus Breitenfeld, Konditormeister Dominik Hengherr, Inhaber Tim Heuser, Konditorin Antonella Corso und Inhaberin Janine Huber. und Foto: Christiane Guldenschuh