Kreis Lörrach 50 Jahre Kreisfeuerwehrverband

In gemeinsamer Trägerschaft sind der DRK-Rettungsdienst Lörrach und das Landratsamt Lörrach für die Einrichtung, die Unterhaltung und einen ständig gesicherten Betrieb der Integrierten Leitstelle (ILS) verantwortlich. Die ILS an der Weiler Straße in Lörrach nimmt alle Anrufe, die unter der europaweiten Notrufnummer 112 im Landkreis anfallen, entgegen. Im Ereignisfall werden umgehend die Alarmierung und Koordination der eingesetzten Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in die Wege geleitet. Ferner übernimmt die ILS die Koordination für den Krankentransport. Im Landeskatastrophenschutzgesetz wird eine Katastrophe als ein Geschehen definiert, „das Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder Tiere, die Umwelt, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung in so ungewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass es geboten erscheint, ein zu seiner Abwehr und Bekämpfung erforderliches Zusammenwirken von Behörden, Stellen und Organisationen unter die einheitliche Leitung der Katastrophenschutzbehörde zu stellen.“ Das Landratsamt Lörrach ist Untere Katastrophenschutzbehörde und hat somit die Aufgabe, die Bekämpfung von Katastrophen vorzubereiten, sie zu bekämpfen und bei der vorläufigen Beseitigung von Schäden mitzuwirken. Im Landkreis herrschen unterschiedliche Gefahrenpotenziale, für die jeweils geeignete Einsatzpläne vorbereitet werden müssen. Dazu gehören Erdbeben, Chemiestandorte, kerntechnische Anlagen im Ausland, Verkehrsknotenpunkte und sogenannte natürliche Gefahren, zum Beispiel Sturm oder Starkregen. Eine Vielzahl der Einsatzpläne wird mit zuständigen Stellen in der Schweiz und Frankreich abgestimmt.