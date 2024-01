Kreis Lörrach: Abschied in den Ruhestand

Birkel wurde 1958 in Wittnau bei Freiburg geboren. Nach Abschluss der Realschule in Zell im Wiesental im Jahr 1975 trat er direkt beim Hauptzollamt Lörrach als Anwärter im mittleren Dienst in die Bundeszollverwaltung ein. Nach der zweijährigen Ausbildung war Birkel bis Ende 2008 im Wechsel als Kontrollbeamter, auch in leitender Funktion, im Grenzaufsichtsdienst und in der Reisendenabfertigung bei den Zollämtern Weil am Rhein-Friedlingen und Weil am Rhein-Autobahn eingesetzt, wo er schließlich in die gewerbliche Warenabfertigung wechselte.

Birkel dürfte vielen Blasmusikfreuden in der Region als Mitglied der Zollkapelle Freiburg bekannt sein. 45 Jahre lang hat er am Baritonhorn zahlreiche Auftritte für den Zoll absolviert. Auch in der Pension will er das Orchester weiter aktiv unterstützen. Als begeisterter Wanderer ist Ulrich Birkel ebenfalls seit 45 Jahren Mitglied bei den Naturfreunden Lörrach.