Kreis Lörrach: AfD-Kreisrat teilt gegen AfD aus

Neun Wahlkreise im Landkreis Lörrach wurden mit 58 Kandidaten dieser Tage voll besetzt, wie die AfD mitteilt. Das sei mehr als eine Verdopplung zur vorherigen Kommunalwahl, freute sich Wolfgang Koch, der auf den ersten Listenplatz im Wahlkreis Lörrach gewählt wurde. Wolfgang Fuhl, derzeit Fraktionsvorsitzender im Kreistag, kandidiert wieder für das Gremium auf dem zweiten Listenplatz und bei der Gemeinderatswahl in Lörrach auf der Liste „Bürger für Lörrach“. Auf Platz eins in Weil am Rhein landete Andrea Ufer. Edith Tucci folgt auf Listenplatz zwei. In Rheinfelden geht auf Platz eins Michael Blos ins Rennen, der bereits als Ettlinger Stadtrat kommunalpolitische Erfahrungen sammelte. Mit Platz zwei in Rheinfelden schaffte Beate Singer eine Wiederwahl auf einen Listenplatz.