Kreis Lörrach: Alle Standorte sollen bestehen bleiben

Die Bürgerumfrage: Das Stimmungsbild wurde vom 13. Februar bis 31. März 2023 gezeichnet und bestätige im Wesentlichen die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen, so die Verwaltung: So ist für die Umfrageteilnehmer die Nähe zu einem Recyclinghof wichtiger als erweiterte Öffnungszeiten.

Zudem liegt die Nutzung ortsnaher Höfe ohne PKW mit zehn bis 25 Prozent der Anlieferungen deutlich über dem Durchschnitt mit fünf Prozent. Für das Ziel der Kundenorientierung sei die Beibehaltung dezentraler Annahmestellen vorteilhaft, bilanziert der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft.

Die Höfe: Für Lörrach, Rheinfelden-Herten, Schönau, Schopfheim und Kandern ist der Bestandsbetrieb gesichert. In Weil am Rhein ist am Standort Märkt eine Kündigung der Fläche wegen Eigenbedarf des Eigentümers absehbar. Hier komme der Behörde zufolge gegebenenfalls eine Flächenpacht in Haltingen bei Holcim samt Neubau, den der Kreistag bereits bestätigt hat, in Frage. In Steinen wurde die Fläche des Recyclinghofs wegen der Sanierung einer Gasleitung und der Verlegung der L 138 bereits gekündigt. Der Hof muss ab Anfang April bis Jahresende geschlossen werden, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Wann der Standort endgültig aufgegeben werden muss, ist noch unklar. Wegen baulicher Mängel, und um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, ist man in Zell auf der Suche nach einem geeigneten Standort für den Recyclinghof.

Stimmen der Fraktionen: „Die Stimme der Vernunft hat gesiegt“, befand Paul Renz (CDU). Sperrmüll sollte seiner Ansicht nach auf allen Höfen angenommen werden.

Ulrich May (FW) lobte das „kundenorientierte Konzept“. Weite Wege sollten den Bürgern nicht zugemutet werden. Es sei richtig, dass alle zehn Höfe bestehen bleiben und davon sechs zu Zentren ausgebaut würden.

Und von einer gut entwickelten Lösung sprach Klaus Eberhardt (SPD). Dass man nicht mehr an allen Standorten alles anbieten könne, hänge auch am Thema Personal, kommentierte er das Hybridkonzept.