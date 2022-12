Der Anwaltsverein Lörrach zählt zu den treuen Unterstützern der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung. Claudia Behrschmidt (Mitte) und Dr. Boris Riemer (links) überreichten – auch stellvertretend für den Vorsitzenden Dr. Klaus Krebs – eine Spende in Höhe von 500 Euro an den Vorsitzenden der Hilfsaktion, Marco Fraune. Das Schwerpunktthema „Inflation – wenn der Lebensunterhalt zur großen Belastung wird“ schlägt sich auch im Alltag der Anwälte nieder. Insbesondere, was steigende Energiepreise und Nebenkostenabrechnungen betrifft, suchen sowohl Mieter als auch Vermieter vermehrt Rat bei Anwälten, berichten Riemer und Behrschmidt. Froh sind die Vertreter des Anwaltsvereins, dass die Rechtsberatung für Hilfsbedürftige wieder stattfinden kann, nachdem diese gut zwei Jahre lang wegen Corona ausgefallen war. Mit der Spende will die heimische Anwaltschaft mal ohne Robe in der Öffentlichkeit das soziale Engagement der Berufsgruppe zum Ausdruck bringen. Bereits seit einigen Jahren engagiert sich der Verein mit rund 100 Mitgliedern für die Aktion „Leser helfen“. Dies wollen die Anwälte fortsetzen. Foto: Alexander Anlicker