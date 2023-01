Kreis Lörrach Arbeitgeber atmen auf

Die Industrie- und Handelskammertag Baden-Württemberg (BWIHK) hat zum Jahresende 2022 ein Plus von 3,8 Prozent an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Vergleich zum Vorjahr registriert. Während die Berufe in der Elektrotechnik, vor allem im IT-Bereich, schon wieder fast auf Vor-Corona-Niveau liegen, gibt es in den meisten anderen Branchen noch Nachholbedarf, wie weiter mitgeteilt wird.

Deutliche Erholung