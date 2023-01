Kreis Lörrach Arbeitsmarkt vorrübergehend in der Winterstarre

„In den kommenden Monaten werden wir zwar weiterhin mit wirtschaftlich unsicheren Rahmenbedingungen konfrontiert sein. Ich erwarte aber im Frühjahr eine deutliche Entspannung auf unserem regionalen Arbeitsmarkt. Der Arbeitskräftebedarf ist weiterhin hoch – mit aktuell mehr als 3600 gemeldeten Stellen zeigt sich hier sogar der höchste Wert in einem Januar – und in immer mehr Branchen fehlen Arbeits- und Fachkräfte“, erklärt Eckert.

Das Thema Fachkräftesicherung wird auch in diesem Jahr im Fokus bleiben. Die Agentur für Arbeit wird weiterhin viel in die Beratung von Unternehmen und an Weiterbildung interessierten Menschen sowie in deren Förderung durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen investieren, heißt es.

Der Januar in Zahlen

Die Arbeitslosenquote steigt um 0,3 Prozentpunkte gegenüber Dezember an und liegt nun im Agenturbezirk Lörrach bei 4,2 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 4,3 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,1 Prozent. Den Rückgang in Lörrach gleicht den Waldshuter Anstieg aus. Das Land Baden-Württemberg weist eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent aus.

Im Januar wurden in den beiden Landkreisen 9392 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach stieg die Arbeitslosigkeit um 332 Personen auf einen Bestand von 5533, im Landkreis Waldshut um 281 Personen auf 3859 an.

2084 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 1047 Personen direkt aus einer Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1480 Personen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 543 Personen eine Beschäftigung auf.

Im Januar waren 3636 Arbeitsstellen im Bestand gemeldet und damit 121 weniger als im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahr waren es allerdings 338 Stellen mehr. Mit 598 neuen Stellenmeldungen wurden 168 Stellen weniger gemeldet als im vergangenen Monat. Das entspricht aber eine typische Entwicklung für einen Januar.