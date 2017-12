Kreis Lörrach Artistik auf Spitzenniveau

Mit der Benefizgala „Binzener Runde“ startet die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung, mit der bereits lange ausverkauften Zirkusgala „Salto Sociale“ am heutigen Samstag geht sie ihrem Ende entgegen. Höhepunkt wird der Auftritt des Lörracher BMX-Artisten Chris Böhm sein, der versuchen wird seinen eigenen Weltrekord zu überbieten. Abschluss ist die Ziehung der Gewinner der Riesentombola am Dienstag, 19. Dezember.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Bereits zum dritten Mal ist die Benefizveranstaltung der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ im Foyer-Zelt des Lörracher Weihnachtscircuses zu Gast. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen war die Zirkusgala „Salto Sociale“ auch dieses Jahr schon lange im Voraus ausverkauft. Die Gäste erwarten neben kulinarischen Genüssen und Akrobatik auf hohem Niveau zudem geballte Informationen rund um das diesjährige Schwerpunktthema „Kinderarmut“. Die Expertinnen Maria Kania, Vera Stächelin und Karin Böhm stellen sich auf der Bühne den Interviewfragen unseres Chefredakteurs Guido Neidinger. Darüber hinaus wird das Junge Theater unter der Leitung von Birgit Veith mit „Schatten“ ein kurzes und berührendes Theaterstück zum Schwerpunktthema auf die Bühne bringen.

Die Artisten

Neben dem Lörracher Weihnachtscircus sind als Partner das „Palazzo Colombino“ und das renommierte internationale Circus-Festival „Young Stage“ aus Basel mit an Bord. Beide bereichern die Zirkusgala jeweils mit einem Gaststar.

Duo Kiss: Yuri und Inna, zwei Absolventen der Staatlichen Zirkusschule in Kiew, wurden beim diesjährigen „Young Stage“ Festival gesehen und von der Stelle weg für das „Palazzo Colombino“ engagiert. Es waren die jüngsten Teilnehmer des Festivals. Eine Hand-auf-Hand-Darbietung gehört zu den klassischen Variete-Künsten und doch ist es den beiden blutjungen sympathischen Artisten vorbehalten, in einer atemberaubenden Symbiose diese faszinierende Kunst zu revolutionieren. Kraft, Balance, Harmonie, Eleganz und Erotik in einem freien Spiel der Inszenierung verschmelzen hier zu einem Kunstwerk.

Nelli Kujansivu: Die finnische Zirkuskünstlerin lebt in Stockholm und hat sich auf Fußjonglage spezialisiertt. Ihre einzigartige Herangehensweise an das Fußjonglieren hebt die Disziplin aus den traditionellen Darbietung heraus. Sie nutzt die ästhetische Bewegung der Füße, um Gefühle und Bewegungen auszudrücken. Dies alles auf einem sehr hohen technischen Niveau. Sie vereint eine neue Art von Bewegung mit einem Repertoire an Tricks, die sie während ihres Studiums an der Universität für Tanz und Zirkus (DOCH) in Stockholm erarbeitet hat.

Duo Ferrandino: Die Artisten des Lörracher Weinachtscircus zeigen sowohl Saltos als auch waghalsige Pirouetten in zehne Metern höhe als auch eine Spektakuläre Rollschuartistik.

Sarah Hein: Die junge Artistin beweist Anmut und Grazie am Vertikaltuch hoch unter der Zirkuskuppel.

Weltrekordversuch

Chris Böhm: Der Lörracher BMX-Freestyler zeigt eine atemberaubende Show auf dem BMX-Rad und will als Höhepunkt des Abends seinen eigenen Weltrekord, mit dem er im Guiness Buch der Rekorde steht, überbieten. 39 so genannte Gyrator Spins muss er in 30 Sekunden schaffen. Dabei dreht sich das Rad die ganze Zeit nur auf dem Hinterrad, während er mit einem Fuß auf der Achsverlängerung des Hinterrades steht und nur mit einer Hand den Lenker festhält. Damit der Rekord auch später im Guinness Buch der Rekorde aufgenommen wird, wurde der Versuch vorher angemeldet und muss nach detaillierten Vorgaben dokumentiert werden.

Kulinarik

Neben Information und Unterhaltung ist die Kulinarik das dritte Standbein der Zirkusgala. Die Köche Christof Wilke, Klaus Zöbelin und Martin Lehmann vom bbv (Berufsbildungsverein Lörrach) zaubern mit ihrem engagierten Team ein Vier-Gänge-Menü für die Gäste. Den Service leitet Bärbel Jung mit ihrem professionellen Team und wird dabei von Schülern der Schülerfirmen der Pestalozzi-Schule Lörrach und der Hellbergschule in Brombach unterstützt.