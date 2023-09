Kreis Lörrach Asylunterkünfte: Kapazitäten bald erschöpft

Alle Möglichkeiten prüfen

Es müssten nun alle Möglichkeiten geprüft werden, wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte. Derzeit sind zwar einige größere Projekte in Planung, die allerdings erst ab Mitte 2024 bezugsfertig sind. Die Situation sei dramatisch, so die Landrätin in dem Schreiben. Der Druck habe sich auf alle Stadt- und Landkreise durch die aktuellen Fluchtbewegungen erhöht, erklärt Dammann. So hat sich in Baden-Württemberg im Vergleich zum August 2022 die Zahl der Geflüchteten in diesem Jahr im August in Baden-Württemberg auf fast 4000 geflüchtete Menschen nahezu verdoppelt.

Plätze voll belegt

Im Landkreis Lörrach werden aufgrund dieser Entwicklung Ende September alle Plätze in den zwölf Gemeinschaftsunterkünften voll belegt sein. Nach aktuellem Stand benötigt der Landkreis Lörrach jedoch ab Oktober bis auf Weiteres jeden Monat 85 weitere Unterbringungsplätze. Somit könne der Landkreis seiner Unterbringungsverpflichtung ab nächstem Monat nicht mehr nachkommen, warnt Dammann.