Kreis Lörrach Auf Silvesterfeuerwerk verzichten

Kreis Lörrach - Um die erheblich angestiegenen Infektionszahlen einzudämmen hat die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 13. Dezember 2020 weitere Maßnahmen beschlossen. So ist in diesem Jahr unter anderem der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester auch in den Einzelhandelsgeschäften, die nicht schließen mussten, generell verboten. Außerdem gilt in Baden-Württemberg nach der Landes-Corona-Verordnung in der Fassung vom 16. Dezember 2020 ein Verbot zum Abbrennen von Pyrotechnik im öffentlichen Raum.