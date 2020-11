Kreis Lörrach Auf YouTube mit Preisen geehrt

Eine besondere Freude war es, dass sich in diesem Jahr erneut der Landkreis Lörrach, die Stadt Lörrach sowie die Gisela & Erwin Sick Stiftung und der VDI mit der Vergabe großzügig dotierter Preise beteiligten. In neuem Format der Videobotschaften und unter Einbezug der Preisträger, die selbst ihr Projekt in Videoform vorstellten, wurden insgesamt fünf Preise vergeben.

Der Preis des Landkreises für den Jahrgangsbesten, dotiert mit 1000 Euro und übergeben von Landrätin Marion Dammann per Videobotschaft, ging an Kilian Högy, Absolvent des Studiengangs Elektrotechnik mit der Fachrichtung Elektronik beim Dualen Partner SICK AG in Waldkirch und mit der Abschlussnote 1,1.

Lisa Hofmann aus dem Studiengang BWL-Industrie wurde durch Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz für ihre Bachelor-Arbeit im Themenbereich Kommunikationsstrategie zur Einführung eines neuen Medikaments bei der Novartis Pharma AG mit dem Preis der Stadt Lörrach und 1000 Euro ausgezeichnet. Professor Jürgen Werner von der Gisela & Erwin SICK Stiftung gratulierte Jonas Dörr und Dennis Zipfel zu ihren Bachelor-Arbeiten aus der Fakultät Technik und zum dazugehörigen Preisgeld von je 2500 Euro.

Der Verein der Deutschen Ingenieure, vertreten durch Heinz-Joachim Bauer, prämierte die Bachelor-Arbeit von David Wisser aus dem Studiengang Maschinenbau mit 1500 Euro und einer kostenlosen Mitgliedschaft im VDI Young Engineers. In seiner Bachelor-Arbeit bei der SICK AG in Waldkirch entwickelte Wisser ein Konzept für ein modular aufgebautes Spannsystem zur Fixierung von SICK Laserscannern.

„Die Entwicklung, die wir in diesen drei Jahren durchgemacht haben, ist riesig. Durch die Praxiseinsätze in unterschiedlichen Abteilungen unserer Partnerunternehmen konnten wir Erfahrungen sammeln und Zusammenhänge verstehen, die in keinem Vorlesungssaal gelehrt werden können“, erklärte Keke Frei, DHBW-Studentensprecherin und Absolventin des Studienganges BWL-Gesundheitsmanagement, in ihrer mit Spannung erwarteten Rede.