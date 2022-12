Kreis Lörrach Auszeichnung für Kalbacher

Alle zwei Jahre findet normalerweise an zentraler Stelle eine große Feier zu Ehren der Altmeister statt. Die Corona-Pandemie ließ das stets in Rheinfelden abgehaltene Treffen zuletzt allerdings nicht zu. Deshalb wurden die in der Zwischenzeit „fälligen“ goldenen, diamantenen und eisernen Meisterbriefe per Post zugestellt. Den Goldenen Meisterbrief für 40 Jahre erhielten dieser Tage insgesamt 36 Frauen und Männer. Die diamantene Ausführung für 50 Jahre wurde 45 Kollegen zuteil. Der Eiserne Meisterbrief für 60 Jahre ging an 26 Handwerker.

Sang- und klanglos wollte Kreishandwerksmeister Ranz die Verleihung allerdings nicht über die Bühne gehen lassen. Deshalb begab er sich am gestrigen Montag zusammen mit Geschäftsführer Herkommer zu Kalbacher, um diesem stellvertretend für alle Jubilare den Eisernen Meisterbrief und ein Geschenk auszuhändigen.

In dritter Generation

Im Jahr 1961 hatte Kalbacher als 23-Jähriger die Meisterprüfung abgelegt. Später übernahm er den 1938 von seinem Vater Eugen gegründeten Fachbetrieb. Nach Stationen in der Kreuz- und der Wallbrunnstraße ging’s an die Schlachthofstraße, wo Wolfgang Kalbachers Sohn Dietmar das Familienunternehmen heute in dritter Generation führt und etwa 80 Frauen und Männer beschäftigt.

Beim Besuch des Kreishandwerksmeisters und des Geschäftsführers der Kreishandwerkerschaft zeigte Senior Kalbacher lebhaftes Interesse am aktuellen Geschehen im Handwerk. Ranz und Herkommer waren beeindruckt von den Schilderungen des 84-Jährigen.